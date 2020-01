Justin Trudeau asegura que Irán derribó el avión en el que viajaban 63 connacionales

El primer ministro de Canadá asegura tener pruebas de que Irán derribó el avión en el que viajaban 63 connacionales.

Montreal, Canadá.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este jueves que varias fuentes de inteligencia, incluidos los servicios canadienses, sugieren que el Boeing 737 que se estrelló cerca de Teherán el miércoles fue “derribado por un misil tierra-aire iraní”.

Tenemos información de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestros propios servicios”, que “indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní. Puede que no haya sido intencional”, dijo en una conferencia de prensa.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.

— Sky News (@SkyNews) January 9, 2020