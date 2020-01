AMLO advierte a militantes de Morena que no están absueltos de ser investigados

AMLO advierte a militantes de Morena que no están absueltos de ser...

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los militantes de Morena que no están absueltos de ser investigados por irregularidades y actos delictivos, si los cometen habrá impunidad.

“Si militantes de Morena, autoridades surgidas del movimiento, del triunfo que nos tiene aquí, que no estén pensando que porque son de Morena no se le va a ser nada (en caso de delito), (que) ya están protegidos, ¡No! Son los primeros obligados a actuar con rectitud“, expresó el mandatario desde Palacio Nacional.

López Obrador dejo en claro que los morenistas no deben pensar que por ser fundadores del partido o amigos del Presidente podrán quedar impunes de actor delictivos, ” tengan cuidado para demostrar que no hay impunidad, no vaya a ser que se lleven sorpresas”.

Aseveró que los morenistas no deben pensar que por ser fundadores del partido o ser amigos del Presidente quedarán impunes, ya que no deben olvidar que ganaron las elecciones para trabajar a favor de los mexicanos.

No obstante, subrayó que hay elementos buenos para avanzar en la transformación del país, y que en ese aspecto la “Cuarta Transformación” ha ido avanzando y va bien.