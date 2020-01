Tiroteo en Canadá deja tres heridos y un muerto

Otawa, Canadá.– Varias personas resultaron heridas en Ottawa debido a un tiroteo en una calle céntrica de la capital, situada en las proximidades del Parlamento de Canadá, se reporta un muerto.

Los hechos se presentaron en la calle Gilmore. Medios canadienses informaron que tres personas se encuentran heridas de gravedad y están siendo tratadas en centros médicos de la ciudad.

La Policía de Ottawa señaló que ya está buscando al presunto autor de los disparos y que sus agentes han asegurado el lugar donde se produjo el tiroteo, le recomendó al público evitar la zona.

Hasta el momento las autoridades canadienses no han indicado el posible motivo del tiroteo o la identidad de las víctimas.

Photos of the Gilmour Street shooting scene from our Francis Ferland. #OttNews pic.twitter.com/3DnC6XqrGk

— CBC Ottawa (@CBCOttawa) January 8, 2020