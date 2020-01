Principe Harry y la duquesa Meghan se retiran de la realeza

La duquesa y el duque de Sussex, Meghan Markle y Harry, informaron hoy en un comunicado que “tienen la intención de dar un paso atrás como miembros mayores de la familia real y trabajar para ser financieramente independientes”.

La pareja afirmó mediante una declaración emitida por el Palacio de Buckingham que planean “forjar un nuevo papel progresivo dentro de esta institución” tras “muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos elegido hacer una transición este año”.

Destacaron que con el respaldo de la Reina Isabel II “nos sentimos preparados para hacer este ajuste […] planeamos equilibrar nuestro tiempo entre el Reino Unido y América del Norte, honrando nuestro deber con la Reina, la Commonwealth (naciones vinculadas al reino) y nuestros patrocinios”, asentaron en el comunicado.

Además de explicar que esto les permitirá criar a su hijo, destacaron querer enfocarse en su nueva entidad caritativa, denominada Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex de acuerdo a la especialista en la realeza británica, Emily Andrews.