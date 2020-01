Neoliberales a prisión

FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– La lucha contra la corrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez avanza más y cada día desenmascara a los exfuncionarios que se enriquecieron con el erario público, y en esta lucha la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda es muy importante, el día de ayer esta dependencia, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Edgar Elías Azar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Y es que UIF detectó que el también ex embajador de México ante el Reino de los Países Bajos tenía ingresos por 78 millones de pesos al año por renta de inmuebles de los que no está clara su procedencia, pues no corresponden con los ingresos que ha tenido como funcionario público. Las investigaciones continúan para poder detectar a quiénes pertenecían estos inmuebles o la manera en que fueron adquiridos.

ROMERO DESCHAMPS

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se trabaja con agencias de Estados Unidos con respecto a las denuncias contra Carlos Romero Deschamps.

Cuestionado sobre las denuncias que hay contra el exdirigente petrolero, Nieto reiteró que son dos Deschamps, familiares cercanos y colaboradores ante la Fiscalía General de la República, además dijo que se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias. Las acusaciones son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

ASESOR DEL PRI

Santiago Nieto, informó que el asesor electoral del PRI, Jordi Segarra Tomás, fue denunciado por presunto lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR). Aclaró que, por el momento, la indagatoria no incluye a candidatos ni gobernadores del partido tricolor. Segarra fue ubicado por la investigación relacionada contra Emilio Lozoya.

GENARO GARCÍA LUNA

La UIF de la Secretaría de Hacienda confirmó que se investigan posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a por lo menos seis organizaciones de la sociedad civil vinculadas a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), acusado de narcotráfico en Estado Unidos. Un día después de que se diera a conocer un documento que revela que Genaro García Luna está negociando información con EU, su hermana Esperanza García Luna, pidió al juez que descongele cuentas bancarias, ya que también está en investigación.