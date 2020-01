MAESTRO, GARCÍA LUNA NEGOCIA CON GOBIERNO DE EU PARA EVITAR SU JUICIO

-Genaro, Rápido y Memorioso, y tal vez Furioso porque los implicados lo han dejado solo, soltará todo lo que sabe sobre contubernios aprobados por Fox, Calderón y Peña, y asunto arreglado (o más bien rebajado: menos años en la sombra). La UIF trabaja con EU en el caso Romero Deschamps y lo demandó en la FGR, e investiga las finanzas de Los Legionarios de Cristo. -¡Victimarios de Cristo y Carlos Ratero, hínquense y recen porque les va a llegar el apocalipsis por pecadores y ladrones. AMLO reiteró que no utilizará más cuerpo de seguridad, pese a las protestas en Morelos. -Debe reforzarla y no obstinarse en lo contrario, porque su vida no sólo es de él sino de todo el país en este sexenio. Don Andrés se reunirá con pobladores de Atenco que se inconforman por una autopista. -Le falta reunirse con trabajadores de Mexicana y cooperativistas de Excélsior para escuchar sus justas demandas, y con jubilados e integrantes del STPRM en plantón a las puertas del Palacio Nacional que exigen juicio penal a Romero. Gustavo de Hoyos criticó al gobierno federal “por competirle al sector bursátil privado con el Banco del Bienestar, en vez de regular”. -Pues sí, pero los banqueros y empresaurios como él sólo empobrecen a la clase media con sus préstamos leoninos y no hacen nada por los más pobres. La Canaco capitalina amenaza con alzas en precios de alimentos. -En refrescos, “jugos” y otras porquerías sí, pero en canasta básica no, o multas severas…