El Monstruo de Toluca confiesa a su mamá sus crímenes

CIUDAD DE MÉXICO.-En una llamada telefónica que sostuvo con su madre desde el penal estatal de Tenango del Valle, Óscar García, el llamado Monstruo de Toluca, confesó todos sus asesinatos y sólo pidió a la autora de sus días que no se preocupe por él y esté al pendiente de sus mascotas.

En su plática, El Monstruo de Toluca no se arrepiente de ninguno de los crímenes que cometió contra seis personas, entre ellos el de su padre, la hermana del novio de su mamá, de su novia Jessica Jaramillo y otras tres mujeres, tres de ellas encontradas en su domicilio de Villa Santin, Toluca.

“Para qué te choreo, sí yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero yo también entiendo si no me quieren ver… Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada, si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada, tu sigue con tu vida, tampoco te voy a decir que me arrepiento”, enfatizó el asesino.

Óscar pidió a su progenitora estar tranquila. “Tú relax jefa. No quiero que vengas a verme seguido, me la van a dejar caer bonito. Ahorita sólo me están pesentenciando por lo de Jessica, pero ya me están investigando las cinco anteriores. De aquí ya no salgo, en ataúd nada más”, le dijo a su madre.

ANUNCIA SU MUERTE

Con increíble sangre fría reconoció que está en peligro de muerte. “No sientas gacho. Sólo hay de tres sopas, o me matan o me suicido o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, va”, le dijo, mientras le reiteraba que estuviera al pendiente de sus mascotas e hiciera lo posible por llevarle algunos artículos de higiene personal como papel de baño, jabón, shampoo, crema, gel y ropa, pants y chamarras sin cuerdas y tenis que no tengan agujetas.

AMOR DE MADRE

La mujer respondió amorosamente a las peticiones del feminicida y la conversación culmina cuando, a punto de las lágrimas, le reitera lo mucho que lo quiere a pesar de sus aberrantes actos. “Te quiero mucho, mucho, mucho… a mí no me importa lo que haya pasado, siempre te voy a querer, eres mi hijo y te voy a querer siempre, siempre…” Sobre la filtración de la llamada no ha habido ningún pronunciamiento de las autoridades penitenciarias dependientes de la Secretaría de Seguridad ni de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM); tampoco se ha explicado cómo los grabaron.