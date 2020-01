El cielo rojo por incendios en Australia

Australia está sufriendo de múltiples incendios que llevan un conteo mortal de 25 personas y más de 450 millones de especies animales fallecidas. Jeo Lervasi, piloto de la Fuerza Aérea de Australia, publicó un video del momento en que sobrevolaba un área afectada por los incendios, donde el cielo aparece completamente rojo.

“Nuestra gente está altamente capacitada y profesional, pero no siempre capaz de completar la misión en el primer intento, comentó el piloto en su publicación de twitter.

Our people are highly trained & professional, but not always able to complete the mission on first try.

This video shows how heavy smoke from bushfires has prevented some C27J & C130J flights from reaching #Mallacoota & #Merimbula #AusAirForce #AustralianFires #YourADF pic.twitter.com/PhNjNIUVHf

— Air Commander (@RAAF_ACAUST) January 6, 2020