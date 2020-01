A Kate del Castillo la quieren ver casada

Con ese gran corazón que caracteriza a Don Eric del Castillo, este año su mayor deseo será ver a sus hijas con una buena pareja, especialmente Kate, que vive en Estados Unidos y está más alejada de la familia. En exclusiva para Grupo Cantón, el primer actor dijo al respecto desde Cuernavaca.

“Verónica ya está rehaciendo su vida y eso me da gusto y mi Kate… Estuvimos allá en su casa de E.U. y yo le digo que me da mucha pena que este sola, le digo que encuentre una buena pareja y que se case… Pero ella me dice ‘No papá, no se preocupe por mí, no estoy sola, tengo aquí muchas amistades, además me gusta estar sola en mi casa haciendo cosas, preparándome, leyendo los proyectos’, me dijo Kate”, compartió Don Eric.

El actor confesó que su hija está preparando algo especial para este 2020 para sus fans. “Ella está trabajando en lo que será otra serie, tiene planes para sacar algo novedoso este año, quiere seguir produciendo, no se, ella tiene sus planes, yo no intervengo mucho ni le pregunto mucho sobre su carrera. Le pregunto de su vida y le digo que ya no sea tan aventada en las escenas porque el tiempo le pasa las facturas, como a mí, que me tuve que operar de la espalda por los golpes que me di”, compartió el actor.