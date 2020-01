Última hora: represalia Iraní sobre una base llena de tropas Estadounidenses

Información de medios locales afirman que la base aérea norteamericana de Al Asad en Irak fue bombardeada dejando varios heridos.

Más de 30 misiles balísticos fueron lanzados a la base en la que se desconoce al momento si hay muertos en el suceso. La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado la autoría del ataque a la base aérea iraquí.

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ

— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) January 7, 2020