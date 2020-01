Selfie peligrosa: casi muere por un Jaguar

Cuando no respetas a los animales y sus maneras de reaccionar, lo más seguro es que te lleves una desagradable sorpresa. Una mujer en Veracruz fue atacada por un Jaguar en cautiverio; quería tomarse una selfie con el felino.

El lamentable hecho ocurrió el 3 de enero en el Bío Zoo de la ciudad de Córdoba, en el estado. La mujer, identificada como Noemí Rosas, visitaba el lugar en compañía de su familia. Ignorando las reglas del zoológico, saltó la cerca de seguridad y metió su mano a la jaula del animal, en un intento por tocarlo y tomarse la fotografía.

Ante la excesiva proximidad de la mujer, el jaguar respondió con un zarpazo y, además, la mordió, hiriéndola gravemente. Los gritos de socorro alertaron a los trabajadores que acudieron en su auxilio apartándola del animal.

Paramedicos de la Cruz roja de la entidad llegaron para ofrecer los primeros auxilios y canalizarla al área de urgencias de un hospital cercano para ser valorada.

“Cuando no se respeta el reglamento ocurren estos problemas“, dijo a Plumas Libres Gonzalo Rodríguez Díaz, representante legal del zoológico. El encargado informó que el establecimiento, que en 18 años de estar abierto al público no había tenido un accidente similar, cubrirá parte de los gastos médicos que genere la atención a la víctima, pero no habrá castigo al animal, debido a que este respondió por instinto y la falta fue cometida por la visitante.

Por su parte, la afectada quedó gravemente herida del brazo, con posibilidad de que le sea amputado debido al daño causado por las garra y colmillos del jaguar.

