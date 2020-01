Primeras imágenes filtradas de “The Batman”

Ya dio inicio el rodaje de la nueva película de Batman, protagonizado ahora por Robert Pattinson y dirigido por Matt Reeves. Cómo era de esperarse, muchos han sido los fans que, desde Londres han visto en sus calles parte del rodaje, tomando así instantáneas que nos dejan ver un poco de qué va la película.

Is this London or Gotham…..? Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG

En estas fotografías podemos ver parte del set, en lo que se puede deducir como la puesta en escena de Gotham, ciudad protegida por el caballero de la noche. Además, en algunas otras se puede distingir la figura de Pattinson sobre una motocicleta.

Can confirm 100% as he never revealed his face but is this Robert…..!? 🦇 pic.twitter.com/MX90S7bqol

— Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020