Lo que sea con tal de salvar a Australia, hasta posar desnuda

No es secreto que Australia está pasando por momentos críticos, ya que un incendio devastador está acabando con el hábitat de miles de especies y dañando el ecosistema irremediablemente. Muchas personas alrededor del mundo se están uniendo para combatir al fuego y salvar lo que quede, de la manera que sea; incluso de vender su imagen por internet.

Kaylen Ward es una popular modelo estadounidense de 20 años. Hasta el momento ha recaudado alrededor de 700.000 dólares destinados a Australia, ofreciendo a sus seguidores fotos desnudas por cada donación, según ella ha confirmado en su Twitter.

An estimated $700K has been raised for the Australian Bush Fires in response to my tweet….

is this real life?

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 6, 2020