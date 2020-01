Hartos habitantes de Tláhuac, exigen agua

Hugo Hernández

Ciudad de México.- La población de la Alcaldía de Tláhuac lleva más de seis meses sin agua y sin un plan de contingencia para atender la situación, mientras que el titular de la demarcación, Raymundo Martínez Vite responsabiliza de la situación al gobierno local y no atiende el problema, por lo que este martes cientos de habitantes de esa alcaldía cerraron calles y avenidas para exigir el vital líquido.

Desde muy temprano, vecinos de pueblos y colonias afectadas marcharon a las oficinas de SACMEX para obtener respuesta en vista de que la Alcaldía ha sido omisa en atender la problemática, sin importar que llevan más de seis meses sin gota de agua.

A decir de los vecinos, el Alcalde atribuye el problema a que no hay coordinación con SACMEX, además de que existen obras en la Alcaldía pero no hay plan de contingencia, pues sólo cuenta con 25 pipas de las cuales seis están en talleres sin reparación y se contrataron solamente 4, con las que resulta insuficiente abastecer a los habitantes de la demarcación.

Las colonias y Pueblos más afectados son, Tlaltenco y sus 13 colonias, la Conchita Zapotitlán, Estación, del Mar y Agrícola Metropolitana.

“Ya fue una exageración y un maltrato. El alcalde no quiere asumir su responsabilidad, pero además de que no tenemos agua ni dos días seguidos también la inseguridad y la poca voluntad del alcalde nos orillan a cerrar calles y ver quién nos hace caso”, denunció la señora María.

La escasez de agua en Tláhuac es un problema permanentemente, que se intensificó con la construcción de la Línea 12 del Metro, pero desde ese entonces las autoridades del gobierno de la ciudad encabezadas por Marcelo Ebrard, prometieron a los habitantes de Tláhuac solucionar el problema, pero la situación es cada vez más complicada.

Luego de más de tres horas de manifestación y cierre de calles, gente del gobierno capitalino llegó al lugar y acordó iniciar una serie de mesas de trabajo para entablar un diálogo con los ciudadanos y se comprometió a dar solución al problema lo antes posible.

Víctor Miramón, representante de los vecinos dijo a Diario BASTA que no cederán a más pretextos por parte de las autoridades y mucho menos a la poca voluntad del alcalde, quien dijo se lava las manos para no asumir su responsabilidad. “La mesa será con

Raúl Hernández adscrito a la Dirección de Gobierno, pero no vamos a permitir que siga el problema, debe haber un plan”, anotó.