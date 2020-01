¿Expresidentes fueron brutos?..

MAESTRO, SON 10 GRUPOS LOS QUE PELEAN LA CÚPULA SINDICAL DE PEMEX

-Entre disidentes y seguidores de Huachiromero. Pues a inscribir a sus líderes y votar con libertad: no más charrazos al estilo priísta, ni cacicazgos ahí ni en ningún otro sindicato. Niegan arresto domiciliario a Javier Duarte, que aduce un supuesto acuerdo con Osorio Chong. -Que al parecer también pactó en 2013 triangularle a García Luna recursos de la Segob sin que supiera Peña, igual que cuando Fox y Calderón “no” vieron las transas de Genaro… ¿Expresidentes muy brutos y exsecretarios muy listos? Santiago Nieto dijo que le molesta la gente gandalla y que nunca ha perseguido a nadie que no lo merezca. -Sin venganzas, pero con todo para castigar a tanto ratero neoliberal que saqueó las arcas nacionales. La Interpol busca a 63 mexicanos por lavado, fraude, secuestro y otros delitos, entre ellos César Duarte, Caro Quintero, Lozoya, Marín y Kamel. -Finísimas personas todas, y curiosamente priístas (o con nexos con ese partido). Beatriz Paredes plantea en el Senado que haya segunda vuelta en elecciones presidenciales. -La señora prinosauria nunca lo pidió cuando el PRI acudía a las urnas como partido único y aún así cometía fraude… César Camacho se considera un profesional de la política. -Y un beneficiado de la misma, porque esos relojazos no los tiene ni Obama.