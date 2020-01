¡En la congeladora!

A pesar de que el Congreso de la CDMX se encuentra en receso, los rumores sobre las intenciones de las y los legisladores respecto del futuro de la Ley que regulará el comercio popular y el trabajo no asalariado, siguen siendo desalentadoras.

Primero, porque a pesar de que la Constitución local mandata que las iniciativas ciudadanas con carácter preferente, como es el caso de la popularmente conocida Ley Chambeando Ando, deben ser presentadas y discutidas durante el periodo de sesiones que fueron presentadas, en Donceles se les ocurrieron mil pretextos para incumplir con esta y otras leyes, y terminaron dándole carpetazo.

Después, porque lo único que han dejado claro desde las Comisiones de Trabajo y Puntos Constitucionales, que son las que tienen en su poder la iniciativa Chambeando Ando y las otras que presentaron los diputados locales Margarita Saldaña del PAN, Víctor Hugo Lobo del PRD, Temístocles Villanueva y José Luis Rodríguez de Morena, Fernando Aboitiz del PES, Circe Camacho, del PT, así como la de la diputada federal del PES, María Rosete, es que para generar el proyecto definitivo de Ley, realizarán una combinación de estas ocho iniciativas, sin importar lo absurdos y discriminatorios que resultan muchos de los artículos contenidos en las iniciativas de los legisladores.

Ahora se ha escuchado el nombre de una nueva Ley llamada Frankenstein, sin embargo, no es claro si se trata de una nueva Ley ni de quién es; en cualquier caso, resulta urgente que en el Congreso comprendan la importancia que tendrá este marco jurídico en la vida, no solo de miles de familias que encuentran en el comercio popular y en el trabajo no asalariado el sustento, sino también para la ciudadanía en general, que consume o convive a diario con estos sectores, por lo que empeñarse en continuar con ocurrencias es continuar con este ciclo de irresponsabilidad.