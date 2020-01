Ex de Paulina Rubio se llevó a su hijo a España

Parece que Paulina Rubio seguirá este 2020 en broncas con sus exparejas, pues resulta que La Chica Dorada hizo tremendo berrinche porque no le quería prestar el pasaporte de su hijo, Andrea Nicolás, al padre del pequeño, el empresario Colate. Pues Nicolás Colate se quería llevar al niño a España para que pasaran juntos las fiestas.

Fue tanta la negativa de Pau, que Colate tuvo que acudir a la corte de Miami para solicitar, a través del juez, que la cantante le prestara el pasaporte de su hijo. “Desgraciadamente hemos tenido que volver al juzgado porque este año nos correspondía pasar las navidades a mi hijo y a mí en España y ella no me quería dar el pasaporte, ella no me lo ha querido dar porque siempre intenta boicotear los viajes que hacemos para estar con la familia, y bueno tuve que poner una demanda en la corte de Miami”, dijo Colate en entrevista.