“Estuvo muy raro pero ya me devolvieron a mi perra que estuvo secuestrada”: Martha Cristiana

Martha Cristiana, ¿es cierto que ya te devolvieron a tu perra Camelia, a quien el paseador de perros aparentemente se había robado?

“Recibimos muchas llamadas que decían que tenían a la perra pero eran fraudes pero un día me llamo alguien pero no habló conmigo sino con una persona que trabaja conmigo y le dije: -Dile que nos mande una foto de la perra- y me dijo: -Yo la tengo, sí es tu perra, no te preocupes está bien-. Y si mandó una foto precisamente con el collar que tenía puesto cuando el paseador de perros se la llevó y no nos la devolvió. Se quedaron de ver y devolvieron a mi perra pero las personas que ayudan con la investigación dicen que está muy raro que no se comunicara esta persona cuando la foto de mi perra estaba en toda la colonia y quien la devolvió dijo algo que no tenía sentido, dijo: -Yo estaba afuera por eso no había llamado.- Y nos enteramos que vive en nuestra colonia y conoce al paseador de perros. La teoría es que estaban en contacto y se tardó más tiempo en devolvernos a la perra pues querían el rescate.”

¿Qué les aconsejas a los que les dan sus perros finos a los paseadores?

“A todos aquellos que tienen perros les aconsejo lo siguiente: -No les den sus perros a los paseadores porque no está regulado; yo fui muy irresponsable y lo hice porque no me gusta salir a la calle, no me gusta llamar la atención y creo que está muy peligroso México y pues este señor que se llama Miguel Ángel Hernández Martínez pasaba por mi perra tres veces a la semana para llevársela a pasear, por eso pedí que me ayudaran a viralizar su foto porque además tiene hijos que también trabajan en San Ángel paseando perros y no quiero que le vuelva a pasar a nadie lo mismo, no solo me robó a mi perro que tengo conmigo desde hace 7 años sino que aparte la desvergüenza de este tipo de decir que ese día no se lo había llevado.”

¿Entonces si se ama a un perro igual que a un hijo?, por eso tú no paraste de llorar hasta que te devolvieron a La Camelia

“Primero les diría que nos quitemos el estigmas de decirle ‘locos’ a los que se enamoran de sus perros, porque que son un apoyo emocional indescriptible, después de mi operación de corazón tuve una depresión súper fuerte por los corticoides y la Camelia ha sido un apoyo poderoso de amor incondicional, fue la que me acompañó y me dio amor todo el tiempo. Antes de eso, yo era la primera que siempre me burlaba y decía: -estos locos que aman a sus perros como hijos- Y mira lo que es la vida, le he llorado no como un hijo pero casi como a uno.” concluyó Martha Cristiana quien también escribe en Animal Político, pinta y escribe poesía, es guapísima y tiene una personalidad arrolladora.