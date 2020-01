El egoismo de la humanidad, o cómo se ve un pug por dentro

Muchas personas son fans de los Pug, una raza de perro pequeño, cuyas características (hocico pequeño, ojos saltones, piel arrugada) llaman a la ternura de la gente. Sin embargo, atrás de esto hay una anatomía que dista mucho de ser tierna.

En redes sociales, Twitter para ser exacto, se viralizó la imagen de una resonancia magnética de uno de estos animales, el cual muestra la forma en la que está constituida la cabeza de un pug.

Todo comenzó cuando el actor y comediante Andy Richter compartió en su perfil una foto del cachorro de uno de sus amigos.

My friend’s pug went to the vet pic.twitter.com/kP4r5o4ZOQ

— Andy Richter (@AndyRichter) December 17, 2019