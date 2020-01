¿Cómo proteger a los bebés del frío extremo?

Like

Durante la temporada invernal y ante los constantes cambios de clima, es de suma importancia proteger a los bebés, por lo cual el Instituto Nacional de Perinatología (Inper) emitió diversas recomendaciones.

Cuando haya corrientes de aire en lugares abiertos, con aire acondicionado o si se tiene que salir del hogar y el clima es frío, el Inper recomendó cubrir a los bebés, preferiblemente con una manta o cobija gruesa y ponerle un gorro de algodón.

En tanto, si la habitación del bebé es fría, en lugar de cubrirlo con varias mantas, es preferible ponerle dos camisetas o dos mamelucos con el fin de salvaguardar al menor, apuntó mediante su red social.

Explicó que es un error envolver a los bebés como “taquito”, pues por naturaleza, los recién nacidos adoptan su posición fetal, por lo que el “envolverlos no les permite la libertad de movimiento de brazos y piernas”.

Si se decide usar chambritas tejidas, indicó, se debe considerar que no suelten pelusa, que la prenda no esté en contacto directo con la piel de puños y cuello, y que el tejido no se encuentre muy abierto, ya que el bebé puede meter los dedos y lastimarse.

Cuando se amamante al bebé, señaló el instituto de salud, no se le debe cubrir demasiado ya que causa que la temperatura aumente y el infante se duerma.