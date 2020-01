Así responde Danna Paola a integrantes de La Academia tras insulto

Like

Ciudad de México.- desde ayer por la noche Danna Paola se volvió tendencia en Twitter tras una fuerte crítica a dos integrantes de La Academia tras un insulto que recibió por parte de dos alumnos de la nueva generación.

La semana pasada se dio a conocer un video en el cual aparecieron, el ahora ex alumno, Gibran y Francely diciendo que Danna Paola era una “cu**ra” porque les daba malas críticas en sus participaciones.

La actriz no dejo pasar los comentarios emitidos por los jóvenes, aseguró que en sus 20 años de carrera ella nunca había ofendido a nadie y que no iba a permitir que nadie la llamara de una forma tan grosera, pidiéndole a los seguidores del reality show que no votaran por ellos.

Además, afirmó que ella ya no emitirá criticas a ninguno de los dos alumnos en las siguientes presentaciones.

“Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí por darte mis críticas no me quiero ni imaginar cómo hablas de Francely “Yo no vine aquí a ser tu amiga o a decirte lo que realmente quieres escuchar… Así que hay una persona que realmente admiro mucho dentro del teatro musical (Lola Cortés), alguien que tenía una frase muy bonita que la verdad amaba de broma, pero creo que en este momento la amerita y no sé qué opina el público, pero ya no voten por él´”

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca 🧡 Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

Luego de las declaraciones de Danna Paola, las redes sociales se encendieron y en su mayoría apoyaron a la cantante.

De igual forma que generó una ola de memes y aquí te dejamos algunos:

Yo después de ver la critica de Danna Paola hacia Gibrán en La Academia. #LaAcademiaProvoca pic.twitter.com/ecC7imozVx — Bryan Felix (@Nahumfex) January 6, 2020

Todos en mi tl estan hablando de la diosa de Danna Paola así que les dejo estas imágenes que encontré por ahí Stan Danna Paola pic.twitter.com/5dC4PPStAx — K A R L A ✨ (@_BxckToLou_) January 6, 2020

Lolita Cortés viendo como Danna Paola retomo su iconica frase en una crítica de 9 minutos porque le dijeron culera. pic.twitter.com/VhSTqhlvgv — Chris (@glitterwboy) January 6, 2020

a danna paola le dan el micrófono 5 minutos y te destroza la vida para siempre pic.twitter.com/oMjwsE2rmI — ◟̽◞̽ (@uktommo) January 6, 2020

LA TV:

Danna Paola, no destrozes así a los concursantes Danna Paola: pic.twitter.com/c6YCICgdui — tu niña 🌻🍂 (@tuflaquita0) January 6, 2020