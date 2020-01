“Aprendí a quedarme callada ante el abuso, pero ya no”: Danna Paola

La cantante mexicana Danna Paola reveló que a lo largo de sus 20 años de trayectoria, ha sido víctima de críticas negativas, bullying y machismo. Ante eso, aprendió a quedarse callada, pero ya no más.

La cantante respondió luego de la polémica generada en redes sociales, la noche del domingo, tras una de las galas del “reality” musical La academia, en el que participa como parte del jurado.

“He soportado toda mi vida criticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismos, etc., Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita, y STOP”.

Mencionó que para muchos ha sido “simpático” lo que expuso en el programa, pues le han construido infinidad de memes. Sin embargo, aseguró que su respuesta no es de hoy, pues siempre se ha caracterizado por ser una persona sincera.

“Eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me metió mi personaje a la cabeza, porque no es así. La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera, y la humildad es lo más importante para esta carrera”.