Antiestadounidense: critican en redes a Rose McGowan por tuit

La actriz Rose McGowan respondió a las fuertes críticas que generó un tuit en el que se disculpó ante los iraníes a nombre de Estados Unidos, por el ataque aéreo que mató al principal general de Irán, y se defendió diciendo que su postura no es antiestadunidense.

“No apoyo a Irán sobre Estados Unidos. Quiero que Estados Unidos sea mejor”, dijo McGowan durante una entrevista exclusiva el viernes con The Associated Press.

McGowan, de 46 años, conocida por su participación en la franquicia de películas “Scream”, fue una de las primeras mujeres en acusar al productor de Hollywood Harvey Weinstein de acoso sexual y se convirtió en una importante figura del movimiento “MeToo”.

Dear #Iran, The USA has disrespected your country, your flag, your people. 52% of us humbly apologize. We want peace with your nation. We are being held hostage by a terrorist regime. We do not know how to escape. Please do not kill us. #Soleimani pic.twitter.com/YE54CqGCdr

— rose mcgowan (@rosemcgowan) January 3, 2020