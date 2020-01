Sabine Moussier enciende el escenario

Después de unas merecidas vacaciones, la actriz Sabine Moussier está de regreso en la puesta Dos más dos, en donde comparte el escenario con artistas de la talla de Adal Ramones, y que se presenta en el teatro Jorge Negrete bajo la producción de Sergio Gabriel.

“Lo extrañaba muchísimo, yo empecé como bailarina, y después haciendo teatro y ahorita ya tenía un rato que no lo hacía, cuando llegué dije ‘Dios mío cómo extraño esto’” afirmó la hermosa actriz en entrevista para Grupo Cantón.

“Me encanta ser villana pero cuando se trata de ser muy sensual y sexy, me cuesta mucho trabajo, pero me gusta mostrar mi sensualidad… Hay cosas en la obra que digo: ‘¡ay no!, eso no lo puedo hacer’, sin embargo lo tengo que hacer” mencionó.

La artista aseguró: “Es padre hacer que la gente pueda olvidarse de sus problemas un rato con risas, dejarles algo bonito, porque en las telenovelas normalmente dejo cosas feas y muchas groserías como villana”, aunque también afirmó: “Mi personaje para variar no cae muy bien”, finalizó Sabine.