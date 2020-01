Ninel Conde se estrena como youtuber y desata la polémica

Like

Ninel Conde sorprendió a sus millones de fans en redes sociales al lanzarse como youtuber este nuevo año y es que la actriz al parecer quiere estar mucho más al pendiente de sus fans quienes han seguido su carrera desde hace varios años.

Su primer video cuenta con más de 800 reproducciones y varios comentarios de todo tipo, donde le hacen saber que se mira espectacular, además de felicitarla por el nuevo proyecto el cual habría estado preparando durante algunos meses.

“Hola que tal amigos, pues yo soy su amiga Ninel bienvenidos a este mi canal de YouTube, que bueno ya tenemos desde hace tiempo, pero queremos refrescarlo. Queremos subir nuevos videos”, dijo Ninel en la bienvenida de su sexy canal que dará mucho de que hablar este 2020.

“Eres hermosa no me perderé tus videos as tutoreales de maquillaje por que siempre estas perfecta”, “Hermosa Ninel Eres una gran mujer y queremos música nueva un beso desde San Luis Potosi”, le escribieron a Ninel Conde por su primer video en la plataforma más famosa del mundo.