Aumenta el abuso sexual en México

CIUDAD DE MÉXICO.– El abuso sexual se considera desde el momento que se tiene una conducta abusiva sobre un menor y no necesariamente tiene que ser una persona adulta la que abuse física, psicológica o mentalmente de la persona afectada.

Algunas personas creen que si la víctima no pone resistencia, entonces no es abuso sexual. Eso no es cierto, aun así es abuso. Este mito es malsano porque lo hace más difícil, la víctima no denuncia lo sucedido y hace más probable que se culpe. No importa si fue drogada o si se sintió presionada, intimidada u obligada a actuar de cierta manera, la culpa nunca la tiene la víctima.

Las psicólogas de LIAM Centro Psicopedagógico Integral, Yutzil Cinecio y Ángeles Gutiérrez, visitaron la redacción de Diario Basta y nos comentan que se puede manejar como un delito, cuando la persona es mayor a cuatro años de la persona dañada.

En muchas ocasiones este tipo de abusos viene de personas que son cercanas a las familias y personas que se les hace daño. Se propone aplicar pena de prisión de hasta 35 años a quien ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin el consentimiento de un menor de 18 años.