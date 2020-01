Historia de vida: El muerto que salió del ataúd

CIUDAD DE MÉXICO.– Cuando tenía 12 años, mi papá me obligó a ir a un velorio de un amigo de él que yo no conocía.

Cuando llegamos me quedé en un rincón esperando la hora de irme, en eso se acercó un hombre y me dijo, aprovecha la vida chiquillo, sé feliz, porque yo no aproveché, pasó la mano en mi cabeza y se fue.

Mi papá antes que nos fuéramos me obligó a despedirme del muerto, cuando miré el ataúd me asusté, era el hombre que conversó conmigo cuando estaba en el rincón de la sala.

Esto me atormentó durante muchos años hasta que descubrí algo increíble que cambió mi vida. ¡Aquel muerto, tenía un hermano gemelo!