Estrategia de seguridad, exigen en GAM

CIUDAD DE MÉXICO.– Frente a los altos índices de violencia e inseguridad que se registraron durante el 2019 en la alcaldía de Gustavo A. Madero, los vecinos están preocupados y exigen mesas de trabajo para fortalecer recorridos y se realice una estrategia integral de seguridad.

Durante el año pasado, el delito de narcomenudeo en Gustavo A. Madero tuvo una variación a la alza de 21.5 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, el número de carpetas de investigación fue de 28 en la primera mitad del año, siendo la colonia Magdalena de las Salinas donde se reportaron más casos, según el recuento del Observatorio de la Ciudad de México.

Es frecuente que en esa demarcación sean hallados cuerpos embolsados y abandonados en la vía pública, incluso en pleno parque, donde a diario llegan niños para subirse a los juegos, donde el año pasado apareció un cuerpo embolsado con un narcomensaje, por lo que habitantes de la colonia Pradera II hicieron un llamado a las autoridades capitalinas.

“Tal parece que ni la propia Guardia Nacional ha podido con la responsabilidad de controlar la inseguridad en la alcaldía. Ya no digamos del alcalde Franciso Chíguil, a quien de plano le quedó grande el puesto, por eso hacemos un llamado a que si no puede, mejor que renuncie”, declaró a este medio la señora Margarita. Para el diputado local del PRD por Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, la estrategia implementada por el alcalde y el Gobierno de la Ciudad, no garantiza que los índices delictivos vayan a bajar este año, pues no hay un plan y protocolo de actuación de las diferentes corporaciones policiacas.

“Desde que asumió el cargo, se ha visto el desinterés por parte del alcalde para desarrollar una estrategia seria, pues existe una desorganización y desaparecieron las reuniones del gabinete de seguridad de la alcaldía. Ha sido omiso desde su responsabilidad y ha dejado a su suerte a los maderenses”, destacó el legislador.