Nuevo ataque en Irak a menos de 24 horas del primer bombardeo

A menos de 24 horas del primer bombardeo de EE.UU para matar al segundo en el ejército Iraquí, el General Soleimani, se desata un nuevo ataque en territorio de Medio Oriente.

Un convoy de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) fue bombardeado a las 1:12 (hora local) cerca del campamento de Taji, a unos 30 kilómetros al norte de Bagdad, informa Reuters con referencia a sus fuentes en el Ejército. La agencia indica que seis personas murieron y tres resultaron gravemente heridas en el ataque.

BREAKING: Large explosions heard as convoy of two cars said targeted in new strike in Northern Baghdad moments ago. pic.twitter.com/q8GbLpAgzl

— Israel Breaking (@IsraelBreaking) January 3, 2020