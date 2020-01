Los vasallos de El Chapo Guzmán

MAESTRO, AMLO LLAMÓ A REDOBLAR ESFUERZOS DE “LA REVOLUCIÓN PACÍFICA”.

-Sobre todo en los rubros de inseguridad y violencia, y cuando sea necesario, aunque no resulte tan pacíficamente. El presidente dijo que El Chapo Guzmán tenía representantes en gobiernos anteriores. -Exactamente con Fox que le abrió la puerta de Puente Grande, Calderón (que también fue vasallo de la exMiss Gordillo) y Peña que primero pactó con él y luego lo traicionó para que el Cártel del PRI Nueva Generación se fuera con el CJNG. Don Andrés reconoció la labor de María Teresa Mercado como embajadora en Bolivia. -Pues un descanso y a seguir aprovechando su sapiencia con un nuevo cargo que siga enalteciendo la política exterior. El EZLN reiteró su rechazo al Tren Maya y Obrador respondió que no tienen toda la información porque sí se beneficia a comunidades indígenas. -Los zapatistas tampoco tienen toda la información sobre la izquierda: siempre la critican y más en tiempos electorales. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea citó que el Poder Judicial seguirá en 2020 combatiendo a la corrupción. -Pero de veras: no más juece$ y magi$trado$ vendido$ al po$tor de lo$ podero$o$ y $aqueadore$. Morena propuso en el Congreso castigar con 8 años de prisión los ciberataques. -El perpetrado contra el sistema de Pemex fue criminal porque este gobierno lucha por rescatarlo del pozo donde lo hundieron los demás.