Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Erika Zaba fuera del documental

Los fanáticos, que siempre han seguido la carrera de los integrantes de OV7, estallaron en redes contra los directivos de BoBo Producciones, Ari y Jack Borovoy por dejar fuera del documental El Adiós #90sPopTour- PorSiempre a grandes protagonistas, el video recopilación fue subido a la plataforma Youtube para dar inicio al 2020.

Y es que resulta que los seguidores están muy molestos porque en el clip no aparecen Lidia Ávila, Mariana Ochoa o Erika Zaba hablando en entrevista o en el escenario, en donde se despiden de la gira que han realizado por tres años.

Ante esto, los fans inundaron las redes de los artistas cuestionándoles el porqué de esa decisión. Por su parte, Mariana Ochoa, fue una de las que reaccionó muy sorprendida al no verse en el clip: “¿Es en serio? ¿Nos cortaron?” y “¿No estamos? ¿De verdad? No lo he visto pero eso habla más que mil palabras”.