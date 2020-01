EE.UU pide a sus ciudadanos “Salir inmediatamente de Irak”

Ante la creciente tensión en Irak por el Asesinato del General Solemani, el Departamento de Estado de EE.UU ha pedido a sus conciudadanos, salir inmediatamente de ese país.

“Debido al aumento de las tensiones en Irak y la región, instamos a los ciudadanos estadunidenses a abandonar Irak inmediatamente“, tuiteó el Departamento de Estado.

#Iraq: Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a

