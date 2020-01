Contubernio entre autoridad y presos

ESTADO DE MÉXICO.- Pasa el tiempo y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza sigue sin resolver los problemas de hacinamiento y violación de derechos humanos, entre otros, en los centros penitenciarios de la entidad.

Según lo documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que en la mayoría de las prisiones mexiquenses se da un cogobierno entre las autoridades penitenciarias y los reos, quienes controlan las áreas llamadas de reinserción social, donde está a la venta de drogas, se cobran cuotas o se recurre a las extorsiones para brindar seguridad a otros presos.

Asegura que de los once Centros Preventivos de Readaptación Social supervisadas por el organismo defensor de los derechos humanos, cuatro obtuvieron una calificación reprobatoria al no contar con la infraestructura que garantice una estancia digna para los reos, por no garantizar su seguridad y ante la falta de programas para que puedan lograr su reinserción social.

Los centros preventivos de readaptación social reprobados son el “Juan Fernández Albarrán”, conocido como Barrientos en Tlalnepantla de Baz, que consiguió la calificación más baja; “Sergio García Ramírez”, conocido como Chiconautla, en Ecatepec; “Bordo Xochiaca” en Nezahualcóyotl y el Cuatitlán.

Asimismo, conforme a un reporte del sistema penitenciario, la Ciudad de México, ya no es la entidad federativa con el mayor número de personas privadas de la libertad.

Hasta finales de 2018 el Estado de México, conservaba el segundo lugar con 25 mil 723 personas privadas de su libertad, después les seguía Jalisco con 15 mil 449 y Baja California con 12 mil 839 presos.

Sin embargo, en la Ciudad de México, con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno el 5 de diciembre de 2018, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de los expedientes de muchos presos que argumentaban que estaban presos por fabricación, por lo que 400 recobraron su libertad.

Hasta el 29 de noviembre de 2019, las 13 cárceles de la capital albergaban 24 mil 896 presos, de los cuales 23 mil 896 son hombres y 1305 son mujeres.

El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, dio a conocer que por delitos del fuero común 22 mil 155 personas se encuentran en reclusión y 2 mil 714 por delitos del fuero federal, que deberían estar en cárceles de máxima seguridad. Actualmente 5 mil 86 personas son procesadas y 19 mil 810 sentenciadas.

Las personas con edades de 18 a 49 años son las que más cometen delitos, pues representan el 87.11 por ciento de la población carcelaria. El 78 por ciento de los presos (19 mil 420), son de la capital de la república, 7.98 por ciento (1987) del Estado de México, 2 por ciento (523) de Veracruz, de otros estados mil 97 y extranjeros 234, sobresaliendo Colombia –drogas- con 90; 74 hombres y 16 mujeres; Perú con 25; 22 hombres y 3 mujeres; Venezuela con 23; 17 hombres y 6 mujeres; Honduras con 22 hombres, ninguna mujer, mientras que de Estados Unidos hay 17 presos; 13 hombres y 4 mujeres. Del total de la población carcelaria 23.91 por ciento (5 mil 987) cuentan con primaria; 47.63 por ciento (11 mil 858), cuentan con secundaria; 1.36 por ciento (338) con carrera técnica; 5.86 por ciento (1459) profesional y 0.14 por ciento (35) maestría y doctorado.