¡Tamborazos!

LA CORRUPCIÓNEN LA 44 DE PILAR CÓRDOVA TIENE AL ROJO VIVO EL CASO DE LOS TAMBORILEROS

En el caso de los casi 70 tamborileros de la Sección 44 que fueron a Cuba no concluyó… Los tienen de Faltas Injustificadas… Castigaron a los de confianza y a los jefes de áreas hasta con 8 días… Resulta que a ninguno de los sindicalizados les han puesto sobre la mesa el oficio de rescisión… Los del sindicato nada más les dijeron a los trabajadores que no se presenten… ¿Y a quién le notificaron? ¿La empresa al sindicato?… Y si fue así, por qué el sindicato no les entrega su oficio de rescisión a los trabajadores… ¿Quién está haciendo mal las cosas?, y por administración me refiero a la empresa el área de Recursos Humanos donde despacha AGRIPINA, digo porque los mandaron a indagar a los de confianza porque ellos no les pasaban las faltas, les aguantaban los días nada más… Pero que se puede esperar si a la 44 la comanda el corrupto y espurio JOSÉ DEL PILAR CÓRDOBA HERNÁNDEZ… A los tamborileros les estaban pasando el día como asistencia y hasta con tiempo extra, pero a algunos tamborileros el tiempo extra que les pasaron cuando lo cobraban se los daban al jefe del departamento o sea al que les estaba aguantando los días que ellos anduvieron en Cuba… Solo que sus demás compañeros los delataron, porque a los tamborileros sí les pasaban tiempo extra y para los sapos no había tiempo extra… El sindicato no los defendió y los incautos transitorios les han creído y no desean demandar… Se fueron a un evento 15 días a Cuba pero tenían que pedir permiso renunciable sin goce de sueldo… Hasta dicen que ya están ofreciendo las plazas a otros trabajadores que a precio de mercado negro vale como 400 varos…En este caso hay corrupción por todos lados… Aunque fue supuestamente un viaje oficial ¿qué pretende PILAR CÓRDOVA en la isla? Se lo dejó de tarea a las autoridades investigadoras… Habrá más.