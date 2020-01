La inconsciente fuerza de una mujer mata a un anciano en EE.UU

Una discución cualquiera puede tener graves (y mortales) consecuencias, sobre todo si la riña es con un hombre de la tercera edad, y ésta se dirige a la agresión física.

De acuerdo con información revelada por Las Vegas Review Journal, una mujer se enfrascó en un problemático enfrentamiento con un anciano. Cadesha Bishop, de 25 años, lo empujó sin piedad cuando este se disponía a bajar del transporte.

Fue tanta la fuerza que el viejo cayo desplomado en el pavimento. El hombre murió un mes después a causa de la caída. La agresora fue arrestada y ahora enfrenta un cargo por asesinar a una persona en condición vulnerable.

La policía de Las Vegas compartió el video en redes para crear conciencia entre la sociedad.

*Disturbing Video* Detectives would like to speak anyone present during this incident on March 21, 2019, in which an elderly male was pushed from a bus near Fremont St and 13th St, around 5PM. Please call #LVMPD Homicide Section Detectives at 702-828-3521 w/info. pic.twitter.com/MXYXZbvNkg

— LVMPD (@LVMPD) May 14, 2019