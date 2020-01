Charly López la hará de “Rey Mago” este enero

No cabe duda que Charly de Garibaldi tiene un enorme corazón y la prueba está en que este 6 de enero va a presentar a su grupo GBLI en el Juguetón para regalar sonrisas y juguetes a los pequeños que acudan a este magno evento, que este año pretende recaudar más de 17 millones de juguetes.

En exclusiva para Grupo Cantón, el famoso cantante dio todos los detalles. “Este año voy a entregar juguetes pero con Juguetón. El día 5 de enero voy a presentar mi grupo GBLI (Los nuevos Garibaldi) en La Academia, vamos a grabar en vivo y el día lunes 6, vamos a estar en el Juguetón, algo muy bonito, vamos estar ahí dando amor y viendo sonreír a los niños y a las familias mexicanas”.

Charly compartió que el grupo GBLI ya está listo para triunfar. “El grupo ya está armado en su totalidad, ya lanzamos en plataformas y redes sociales el tema ‘La Ventanita’ desde diciembre, vamos a lanzar el disco solo y más tarde el disco con video a través de las tiendas especializadas, pero eso se está cerrando con la disquera.

Ahorita estamos viendo cual va a ser el segundo corte, que puede ser ‘Banana’ y después vamos a aventar un tema inédito, que está buenísimo”, compartió. El cantante aclaró que este año dejará de lado su faceta como empresario de juguetes y se va a dedicar de lleno a la producción.

“He metido algo de venta de juguetes, pero ha sido muy poca la venta este año. Antes me compraban mucho, pero ahora fue poco. Yo creo que ya no me voy a comprar, será hasta el día del niño que me vuelva a surtir de juguete pero para regalar”.

Continuó. “Uno de mis propósitos este año es mi grupo GBLI, le pienso dedicar el tiempo completo, ya que avance y que vaya muy bien y se empiecen a vender fechas pues ya me animaré a producir más grupos musicales, ya veré que hace falta en el mercado”, nos dijo el artista y empresario.