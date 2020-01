Así superó Bárbara de Regil la infidelidad de su novio

Like

Bárbara de Regil se abrió ante la prensa y respondió la manera en que superó la infidelidad del padre de su hija con su mejor amiga cuando aún estaba embarazada.

“No es nada a lo que yo he vivido. Uno siempre tiene que volver a creer en la vida. Si alguien te decepciona fue esa persona, no el mundo. Tienes que volver a enamorarte”, dijo.

La actriz mencionó que las personas deben amar con toda su alma. Y si alguien es engañado podrá sufrir en su momento, pero no contenerse en un futuro.

De Regil cree que de todo lo malo siempre habrá algo bueno.

Hay almas buenas o cabronas. Y a mí me tocó una amiga que no era amiga, que era una mujer que no pensó”

Finalmente, expresó que la gente agrede por no pensar en las consecuencias.