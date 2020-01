Alertan a Reyes Magos verificar juguetes electrónicos

México.- El 68.9 por ciento de los juguetes solicitados en México en celebraciones como Día de Reyes son artículos electrónicos y tecnológicos, muchos de los cuales provienen de la piratería.

SGS México, empresa de verificación y certificación de productos, explicó que el país se encuentra dentro del Top 10 que más consumen piratería, por ello al regalar juguetes este Día de Reyes es indispensable verificar que estos artículos cumplan con las normas de calidad mexicanas.

La compañía explicó que el peligro de la piratería actual no solo radica en las pérdidas económicas que se ocasiona al país y a su industria nacional, sino en los fuertes daños a la salud de los consumidores, quienes por ahorrarse unos pesos deciden elegir productos de dudosa calidad.

Sin embargo, para SGS México, antes de comprar este tipo de artefactos es importante asegurarse de que cumplan con las certificaciones de seguridad pertinentes para evitar accidentes.

“Un electrónico que no cumpla con la normatividad establecida por la Secretaría de Economía, es un riesgo, porque los aparatos no fueron evaluados para garantizar que su funcionamiento no represente un peligro.”

Expone que este tipo de dispositivos no son los únicos aparatos que requieren tener una supervisión a través de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), pues hay juguetes que integran componentes que requieren electricidad, por lo que deben cumplir con la reglamentación, además deben de ser adquiridos en establecimientos que ofrezcan garantías y que su adquisición sea de manera legal.

“Por ejemplo, una casa de muñecas que tenga una lámpara en su interior está sujeta al cumplimiento de la NOM-003-SCFI-2014, que establece las características y especificaciones de seguridad que deben cumplir los productos eléctricos que se importen o comercialicen en México”, ejemplificó.

El objetivo, detalló, es prevenir del peligro a los consumidores y, si bien el cumplimiento de la norma no es una garantía de la calidad o la funcionalidad del regalo, garantiza que no haya riesgo de propagación de flamas, choques eléctricos, que tenga robustez mecánica y que el sistema eléctrico esté aislado correctamente.

“Los niños son traviesos por naturaleza y hay edades en las que son incapaces de medir el peligro, por lo que recae en nosotros como padres, asegurarnos que los artículos con los que juegan tengan candados de seguridad para que no sufran accidentes.”

De acuerdo con el reporte, para identificar los productos que cumplen con los estándares de seguridad, los Reyes Magos deben revisar en este caso que en la caja esté el símbolo de la Norma Oficial Mexicana.

Con información de Notimex