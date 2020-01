Eiza González inicia el año muy bien acompañada

Like

Eiza González está harta de que le inventen noticias acerca de su vida personal, por eso, a través de sus redes sociales, no sólo aclaró ciertos rumores que circulan sobre ella, sino que también puso un alto a todos aquellos que buscan generar información acerca de cosas que ni siquiera son ciertas.

Ante ello, Eiza escribió molesta: “Sus noticias de cuarta como siempre. No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta”. La actriz terminó su mensaje con una exigencia: “Dejen de inventar cosas sobre mí”.

Lo que es cierto, es que Eiza González iniciará el año muy bien acompañada, pues a pesar de que borró todas sus publicaciones en Instagram relacionadas con su actual novio, Luke Bracey, la pareja de tortolos siguen muy juntos y acaramelados.