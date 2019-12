¡Tiempos extra!

REINA EL NEPOTISMO E INFLUYENTISMO EN LOS TALLERES DEL CPG CIUDAD PEMEX

Un caso más que debe ser investigado en el Complejo Procesador de Gas en Ciudad PEMEX, Macuspana, Tabasco, donde resulta que hay dos personajes que mueven el taller a su antojo con un grupo selecto del taller de instrumentos electrónicos… Se trata de JOSÉ LUPITO GÓMEZ HERNÁNDEZ y FELIPE BASULTO ALONSO, quienes al parecer están abusando de la categoría ascendida de supervisores, ya que ellos deciden quienes se quedan y quienes no al tiempo extra, que casi siempre son los técnicos… Ellos son jornada 4 y siempre tienen tiempo extra… Cuando van a entrar a las 4 de la tarde llegan a la 1 para reportarse el tiempo extra y no se quedan después de las 7 de la noche, mañosamente se esperan a que se vaya el personal para salir con la cola entre las patas detrás de ellos… Estos dos dizque funcionarios tienen a sus familiares transitorios que nunca les falla y al delegado lo tienen comiendo de sus manos ya que también lo tienen cuadrado con el tiempo extra, nada más que este se va a las 3 o 4 si está ascendido a la guardia… Por parte de GÓMEZ HERNÁNDEZ tiene su hijo JOSÉ GÓMEZ BLANCO con categoría de operario y cuadrado al tiempo extra… El papá hace y deshace para que al hijo no le falle y cuando de plano no se puede lo contratan en PEMEX Exploración y Producción ya que su mamá tiene puesto de ese lado… Por parte de BASULTO ALONSO, tiene a su esposa con categoría de operario y también cuadrado al tiempo extra, pero se la pasa haciendo mandados en la camioneta del jefe B de instrumentos, WILBERT SEGURA, porque los trabajos difíciles se los asignan a otros operarios porque no sabe, siendo que la categoría se la regalaron en los tiempos de MARCOS MOSCOSO… Habrá más.