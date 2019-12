Solidaridad para María Teresa…

MAESTRO, EL GOBIERNO DE BOLIVIA EXPULSÓ A LA EMBAJADORA MERCADO

-La solidaridad y el apoyo de todos los mexicanos debe ser para doña María Teresa: de mejores casas nos han corrido, y esa de La Paz es una de golpistas de quinta categoría. Monreal dijo que es factible extraditar a García Luna. -Lo más seguro es que los suavecitos del juez Cogan y el fiscal Donahue lo condenen por una larguísima temporada en un penal de NY, y nos mandarían lo que quede del súper agente caído en desgracia. Don Ricardo agregó que la economía mexicana está mejor que hace un año y la 4T se halla lista para dar crecimiento y empleo en 2020. -2018 no fue “el año de Hildalgo”, sino el de Peña: chin chin el que al robar deje una seña. Y sí: se sembró en este primer año y es tiempo de cosechar en el segundo. Arturo Zaldívar citó que las críticas siempre son positivas para reflexionar, pero los insultos son vacíos. -Tan vacíos como el cerebro del que los profiere, porque no son argumentos de valía. El personal del Metro capitalino controló 145 intentos de suicidio en 2019. -Hay que trabajar muchísimo en la ciudad para que la gente sea feliz, feliz, feliz. El gobierno israelí dijo haber interceptado un misil lanzado desde la Franja de Gaza cerca de un mitin en el que intervenía Netanyahu. -Y ahora se va a desquitar bombardeando territorio palestino, porque es el cuento navideño de cada año para gastar el armamento y así justificar nuevas compras…. Ojalá que no, y ¡Feliz Año Nuevo! a todas-todos.