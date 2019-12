Mariah Carey rompió un récord de 4 décadas con éxito navideño

Like

Ciudad de México.- la cantante Mariah Carey rompió un nuevo récord al convertirse en la primer artista en convertirse en número uno dentro de la lista de Billboard Hot 100 en cuatro décadas diferentes.

Su éxito navideño “All I Want for Christmas is You” es la melodía compuesta en 1994 ya es todo un clásico de la temporada y, además, que la ayudó a lograr este récord.

De 1995 a 1999 la canción se colocó como la más popular en el listado en 14 ocasiones; del 2000 a 2009 en cuatro más; en el 2019 alcanzó la posición número uno del 21 al 28 de diciembre y en 2020 será de nueva cuenta el primer lugar en los primeros días.

La cantante sigue aprovechando el éxito de su melodía, este año decidió sacar un nuevo video musical que ya cuenta con 30 millones de reproducciones.