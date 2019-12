Así recibió Nueva Zelanda el 2020, pero, ¿en dónde fue primero?

Ciudad de México.- hoy es el último el día del año para muchos, pero para Nueva Zelanda y otras partes del mundo el año 2020 ya está aquí.

Con un espectacular show de luces y fuegos artificiales el país de Oceanía recibió a lo que muchos siguen siguen considerando como el nuevo siglo.

Sydney, Australia, welcomes in the New Year with an elaborate firework display, despite calls for it to be cancelled due to the ongoing bushfire crisis affecting the countryhttps://t.co/SqfJKhhrjm pic.twitter.com/pLYWQdgbow

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2019