Acuerdo comercial entre EE.UU y China se firmará en enero

EL 15 de enero del 2020 es el día que prevee el presidente de EE.UU, Donald Trump, firmar un acuerdo comercial parcial con su enemigo económico, China, luego de una guerra de aranceles cometida en meses anteriores.

El mandatario estadounidense precisó que altos representantes de Pekín estarán presentes y también indicó que viajará a la capital china “en una fecha posterior” para la “fase dos” de ese acuerdo.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019