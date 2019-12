Zac Efron estuvo al borde de la muerte por su nueva serie

Show.- el fin de semana se reportó enfermo a Zac Efron, quien contrajo de una forma tifoidea o una infección bacteriana similar, a solo unos días de navidad, cuando se encontraba filmando una serie documental llamada “Killing Zac Efron”

Según varios medios, el actor fue llevado desde Popúa Nueva Guinea a Brisbane, Australia, en el que estuvo acompañado de un grupo de médicos para evitar que sufriera complicaciones.

La fiebre tifoidea es una enfermedad potencialmente mortal si no es tratada a tiempo, causada por bacterias que se pueden encontrar en el agua y los alimentos contaminados. Las personas que lo contraen pueden ser tratadas con antibióticos, además de existir vacunas relevantes.

A pesar de la gravedad, el actor recibió los cuidados especializados y fue dado de alta para pasar las fechas decembrinas en Estados Unidos.

Hace algunas horas Efron compartió el siguiente mensaje tras la conmoción por la noticia: “Estoy muy agradecido con todos los que han contactado conmigo. Me enfermé en Papúa Nueva Guinea, pero me recuperé rápidamente y terminé unas increíbles 3 semanas [allí], Estoy en casa para las vacaciones con mis amigos y familia. Gracias a todos por su amor y preocupación, ¡Los veo en el 2020!”, escribió el actor.

Very thankful to everyone who has reached out.

I did get sick in Papua New Guinea but I bounced back quick and finished an amazing 3 weeks in P.N.G.

I’m home for the holidays with my friends and family. Thanks for all the love and concern, see you in 2020! pic.twitter.com/SEcopCmqAB

— Zac Efron (@ZacEfron) December 29, 2019