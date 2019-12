Van inocentes a penal de Edomex

ESTADO DE MEXICO.- El abogado defensor, Jorge Herrera Obregón, recuerda que, Alfredo Del Mazo, en su época de campaña, ofreció fortalecer y capacitar al Ministerio Público y contratar más agentes, así como MP móviles, incluyendo unidades especializadas en mujeres para denunciar violencia de género, sin embargo, asegura, se han dedicado a fabricar culpables.

El litigante cuestiona que el fiscal, Alejandro Gómez, envíe un grupo especializado para realizar las detenciones “para acusarlos de delitos que no cometieron, lo que parece ser que son fabricados con un fin en específico, menos con dar con los verdaderos responsables. Y acusan a personas inocentes”.

Tal es el caso de Armando Baños Cárdenas, alias El Oso, fue detenido y también sus hijos Jovanny, Brandon, y José Armando Baños Guzmán, acusados de secuestro y homicidio, y junto con ellos, otras 20 personas más que no se conocen entre sí, aunque algunos sí tienen relación, pero “los acusan por delitos que no cometieron” como en el caso del homicidio de dos choferes de transporte público en el municipio de Tecámac y extorsión a la línea” Las Brujas”.

El abogado, Jorge Herrera Obregón, informó que en septiembre pasado una presunta víctima “protegida” se encontraba retenida contra su voluntad en una casa de seguridad, ubicada, en Nuevo Paseo de San Juan, de la cual escapó. En su huida ve atrás de él, caminar a Jovanny, y al dar con unos elementos del operativo rastrillo, señala al ahora procesado como uno de su captores y posteriormente se realizan varias detenciones en la zona aledaña “a diestra y siniestra”. La presunta víctima, rinde en su declaración que no pidieron por él rescate alguno, sólo que lo presionaban para que les diera el número confidencial de su tarjeta, que sólo fue privado de su libertad, por eso señala como su secuestrador a Jovanny, y Diana Garduño Santiago, Juez de Control, lo admitió como secuestro.

Explica que de los 24 detenidos, 16 son sus representados, ocho de los procesados son por secuestro, según consta en la carpeta de control 2414/19 y siete más por homicidio asentado en la carpeta 1788/19. Otra más la 2636/19 por robo de vehículo contra la pareja sentimental de Armando Baños, Beatriz Adriana Rendón, quien según, consta en las denuncias fue detenida por los mismo judiciales que ingresaron a Jovanny.

Indica que en varias de las carpetas de investigación aparecen como respondientes, Selene Karina Peña González y José Alfredo Cueto Ramírez, policías del GTO, situación que menciona como inverosímil entras las distintas acciones que realizan. “¿Cómo puede ser que por un lado están deteniendo a Beatriz en Coacalco, y al mismo tiempo ingresan Jovanny al Cereso, Sergio García Ramírez, de Chiconautla, en Ecatepec?

Y está asentado en actas de investigación”. Brandón, hijo de Armando Baños Cárdenas es boxeador profesional, incluso antes de su detención tenía programada una pelea en el extranjero, pero no se llevó a cabo por su detención, comentó el abogado. . Herrera Obregón, asegura que existen un sin fin de irregularidades en el proceso de sus defendidos porque no coinciden las acusaciones y no existen las pruebas contundentes para fincarles alguna responsabilidad.

“Presentan como prueba el video donde aparece un hombre con el rostro cubierto y no se reconoce ni se logra identificar”, señala. Por lo anterior, pide a Alfredo del Mazo y autoridades correspondientes a que sean revisados los casos de “toda la familia y del resto de los involucrados”.