Sharon Stone fuera de las citas cibernéticas

El problema de ser sumamente famoso, es que nadie cree que seas realmente la persona que ostentas ser en redes sociales, en Internet.

Casos así hay muchos entre famosos, en esta ocasión a Sharon Stone la bloquearon de una popular aplicación de citas porquevarios usuarios la reportaron como falsa. Sin embargo, la cuenta es real, aclaró la propia actriz.

“¡Algunos usuarios informaron que no podía ser yo! No me excluyan de la colmena“, escribió la actriz junto con la imagen de la empresa, donde le informan que está bloqueada.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝

— Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019