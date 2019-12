¿Qué le regalaron las Kardashian a sus hijas en Navidad? Descúbrelo

Show.– Sin lugar a duda la familia Kardashian vive de un manera peculiar, este año el regalo de navidad de Kim Kardashian y Kylie Jenner a sus hijas fueron sorprendentes y causaron polémica en redes sociales.

Kim y Kanye West le regalaron a la mayor de sus hijas,North West, una chamarra original del fallecido rey del pop Michael Jackson, y no solo eso, pues también le dio el sombrero blanco del cantante para completar el conjunto.

Kim Kardashian and Kanye West gift daughter North a jacket worn by Michael Jackson for Christmas. pic.twitter.com/GZBFoYAdTm

— Pop Crave (@PopCrave) December 24, 2019