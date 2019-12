J Balvin el más camaleónico del año

Like

No cabe duda que este año J Balvin se ha convertido en uno de los hombres del momento. Sus canciones se escuchan en todo el mundo y no hay artista que se resista a su encanto y a grabar con él. Además, el colombiano también se consolida como un ícono de la moda y sus looks son imitados por todos sus fans.

Una de las características más radicales en su apariencia, es el color de su pelo, el cual ha cambiado tantas veces en este 2019, que pocos recuerdan cual era su tono original. En los últimos meses, los cambios han sido todavía más evidentes y el cantante ha pasado de un intenso rosa a teñirse como si fuera la piel de un felino.

De un tiempo acá, a Balvin le gusta llevar el pelo bien corto, pero este no había sido su estilo en los últimos años. Hemos visto todo tipo de cortes de pelo, diferentes tintes y un sinfín de cambios de vestuario que definen al colombiano como un hombre ecléctico, que no se casa con nada ni con nadie, y que se viste tal y como lo siente en ese momento específico de su vida.