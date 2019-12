Ferdinando Valencia: “Para mí, Brenda, mi mujer, es la mejor, no hay nadie como ella, es la pareja perfecta…”

Ferdinando Valencia, cuando te conocí me dijiste: “Quiero una mujer hogareña que esté en mi casa, de caderas grandes y que me de muchos hijos”. “Sí, mis prioridades eran en ese entonces las caderas grandes pero, ¿Cuándo han funcionado las prioridades de un ser con lo que te sucede?”

¿Qué tienen las negritas que no tengan las güeras y que dijeron tus papás cuando les dijiste que tu mujer, Brenda Kellerman, es una chica afroamericana?

“También me gustan las güeras pero uno no decide con quien se encariña y para mí, ella es la mejor, no hay dos como ella y mis padres no dijeron nada, mis dos padres son muy morenos aunque mis cuatro abuelos son de ojos verdes como yo y mi madre me dijo: -Si te ama yo la amo- y nuestro amor lleva ya 11 años, yo supe que me encantaba 25 segundos después de conocerla y desde entonces siempre estamos juntos, no nos damos nuestro espacio porque no lo necesitamos, al contrario nos necesitamos uno al otro todo el tiempo.”

¿Eres católico?

“Creo en Dios y en la iglesia pero para mí, Brenda es la pareja perfecta y por eso no le veo caso alguno en casarme, ¿qué me va a dar un matrimonio que no me dé ya mi relación? Y un juramento ante Dios no tiene que ser un juramento público.”

Ferdinando, tú fuiste Jorge Vargas en la bioserie de la vida de Lupita D´Alessio, ¿Jorge Vargas le pegaba a Lupita d´Alessio cuando le era infiel, tú lo harías?

“Lupita y Jorge son dos seres muy intensos guiados por sus impulsos con una capacidad nula de inteligencia emocional, yo jamás le pegaría a una mujer por ningún motivo pero si me es infiel la dejaría porque no puedes amar más a una persona que a ti mismo, por respetarme a mí la dejaría definitivamente.”

¿Tú no le serías infiel a Brenda?

“Me enamoré de Brenda por cómo soy yo estando con ella y soy fiel porque nunca voy a perder lo más por lo menos y lo que otros llamarían sacrificio para mí es recompensa.”

¿Ella te ama tanto como tú a ella?

“Estoy convencido que sí y valoro mucho que cuando abro nuestro refrigerador ella saca 20 guisados y eso es encantador.”

¿Brenda es cariñosa contigo?

“Emotivamente no esconde lo que siente y eso me gusta.” Concluyó el bello ojiverde quien este mes cumplió 40 años de edad y antes de ser actor se dedicaba a ordeñar becerros en Comala, Colima hasta que su patrón lo llevó a hacer un casting en el Cea y el año pasado participó en el Reto 4 Elementos y después de perder a uno de sus bellos mellizos por una mala decisión médica, regresó con una comedia Cincuenteando.